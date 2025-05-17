Toyota bZ5, Çin Pazarında!

TİANJİN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Toyota'nın tamamen yeni, akıllı elektrikli modeli bZ5, FAW Toyota Motor Limited Şirketi'nin Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de bulunan tesisinde üretim hattından çıktı. Model, cuma günü itibarıyla Çin pazarına resmen girmiş oldu.

Araç, Toyota Motor Corporation ile Çin'in önde gelen otomobil üreticisi First Automotive Works (FAW) Grubu arasındaki ortak girişimin ürettiği 12 milyonuncu ünite olarak önemli dönüm noktasını da simgeliyor.

Panoramik açılır tavan ve 15,6 inç full-HD dokunmatik ekran ile donatılan bZ5, şehir içi ve otoyol sürüşü için navigasyon yardımının yanı sıra otomatik park gibi 30'dan fazla işlevi destekleyen yeni Toyota Pilot akıllı sürüş yardım sistemine sahip.

Çin akıllı ve elektrikli araçlar alanında lider konumda bulunuyor. Toyota Başkanı ve CEO'su Koji Sato, Çinli tüketicilerin beğenisini kazanabilen Toyota ürünlerinin, küresel pazarlarda da iyi karşılanacağından emin olduklarını söyledi.

Nisan 2025 itibarıyla toplam 258,000 adet araç üreten Toyota'nın Tianjin yeni enerjili araç üretim tesisi, 54 milyar yuanlık (yaklaşık 7,5 milyar ABD doları) üretim değerine ulaştı. Bu yılın ocak ayından nisan ayına kadar tesis, geçen yıla göre yüzde 34'lük bir artışla 35.900 araç üretti.

Yeni modelin piyasaya sürülmesi, Japon otomobil üreticisi için küresel araç üretimi, satışı ve inovasyon merkezi olarak Çin pazarının artan önemine işaret ediyor.

Japon şirket nisan ayı sonunda Shanghai'da mülkiyeti tamamen kendine ait bir elektrikli araç fabrikası kurmak üzere Shanghai belediye yönetimi ile bir anlaşma imzaladı.

Stratejik işbirliği anlaşmasında Toyota, Jinshan bölgesinde Lexus elektrikli araçların ve elektrikli araç bataryalarının araştırma ve geliştirme, üretim ve satışına odaklanan yeni enerjili araç projesine toplam 14,6 milyar yuan yatırım yapmayı taahhüt ediyor.