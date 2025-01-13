Trabzon'a 58 Milyar Yatırım

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Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Trabzon'da 22 yılda 201 tesis hizmete alındığını belirti.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'a 58 milyar 601 milyon 611 bin 40 lira yatırım yapıldığını ve 201 adet tesisi hizmete aldıklarını ifade etti.

Trabzon'da suyu başarıyla yöneterek, toprağa bereket, enerjiye güç kattıklarını vurgulayan Balta, "Trabzonlular için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını aktaran Balta, böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etkenin, ülkenin sahip olduğu su potansiyeli ile yaptığı yatırımlar olduğuna dikkati çekti.

Balta, son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle suyun stratejik öneminin daha da artırdığını vurgulayarak, suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesislerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine entegre etme adına çalışmaların devam ettiğine işaret eden Balta, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zira suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır, medeniyet vardır. Bu sebeplerle Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak 100 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimizle suya verdiğimiz önemden dolayı tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz."

"Her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz"

Balta, taşkınlarla mücadele etmek için 22 yılda tamamlanan 144 taşkın koruma tesisiyle, Trabzon şehir merkezi, 262 yerleşim yeri ve 2 bin 285 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını bildirdi.

Taşkın koruma tesislerinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktaran Balta, "Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz. Bu kapsamda son 22 yılda Trabzon'a 58 milyar 601 milyon 611 bin 40 lira yatırım yapılarak, 201 adet tesis hizmete aldık. Bu tesislerin 1 adedi baraj, 1 adedi gölet, 3 adedi içme suyu tesisi, 50 adedi HES, 144 adedi taşkın koruma tesisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkınlarla mücadelede yukarı havzadaki su seviyesinin yükselmesinin tespitinin, vatandaşların can ve mal kaybını önleyebilmek adına hayati bir önem taşıdığını aktaran Balta, şu bilgileri paylaştı:

"DSİ olarak bu konuda da adım attık ve pilot bölge seçtiğimiz Doğu Karadeniz'de Trabzon'da 34, Rize'de 35, Giresun'da 49, Gümüşhane'de 5 ve Bayburt'ta 2 olmak üzere toplam 125 adet taşkın erken uyarı sistemi kurarak işletmeye aldık. Şu anda bu sistemlerimizi aşırı yağışlarda aktif olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda yapısal tedbirler kapsamında riskli derelerimize geçirgen tersip bentleri, moloz bariyerleri ve sel tırmıkları inşa ediyoruz. Doğu Karadeniz'de uyguladığımız ve aşırı yağışlarda başarıyla çalışan bu projelerimizi yurt genelinde de yaygınlaştırıyoruz."

Sera Gölü'nde de kapsamlı temizlik çalışmaların yapıldığını anlatan Balta, "Sera Gölü'nde başlattığımız makinalı çalışma ile dip temizliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da bu temizlik çalışmalarını yapmıştık. Bunu daha sürdürülebilir ve daha ekonomik kılmak için, çökeltim havuzu inşa ettik. Ülkemizde ilk kez bir gölü korumak amacıyla yaptığımız bu tesisle gölün dört mevsim temiz kalmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Balta, Trabzon'da 22 yılda 50 adet Hidroelektrik Enerji tesisinin de işletmeye alındığını kaydetti.