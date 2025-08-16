Trabzon\'a Raylı Sistem Geliyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ' Trabzon Raylı Sistem Hattı' projesini 2026 yılı yatırım programına almayı hedeflediklerini belirterek, " Akçaabat 'tan Yomra merkeze ulaşan 31 istasyonlu kent içi raylı sistemi Trabzon'a kazandıracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Trabzon Raylı Sistem Hattı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Proje için Trabzon Valiliği tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararı verildiğini bildiren Bakan Uraloğlu, projeyi 2026 yılı yatırım programına almayı hedeflediklerini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Akçaabat'tan Yomra Merkeze ulaşan Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren kent içi raylı sistemi Trabzon'a kazandıracağız. Yaklaşık 32 kilometre olan proje genel itibarıyla 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar hattında 500 bin insanımıza hizmet edecek" dedi.

'5,5 DAKİKADA BİR İŞLEYECEK'

Akyazı-Havalimanı arasındaki kesim hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Akyazı-Havalimanı arasındaki ilk etabı 15,5 kilometre uzunluğunda projelendirdik. İlk etap kapsamında Karayolları İstasyonu'ndan başlayacak hattımız Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Tanjant, Trabzon Meydan Perkı, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı gibi 16 istasyonda hizmet verecek. Söz konusu hattımızda trenlerimiz 9 set halinde 5,5 dakikada bir işleyecek" açıklamasında bulundu.

'TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALTACAK'

Trabzon'un, özellikle yaz aylarında artan turist sayısı ve yoğun yerel trafiğine kent içi raylı sistem ile bir çözüm getireceklerini belirten Uraloğlu, "Böylece toplu taşıma kullanımını da teşvik ederek şehir içindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmış olacağız. Vatandaşlarımız Akyazı-Havalimanı arasında 22 dakikada, Akçaabat-Yomra arasında ise 48 dakikada seyahat edecek" dedi.