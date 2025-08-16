Trabzon'a Raylı Sistem Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trabzon'a Raylı Sistem Geliyor

Trabzon\'a Raylı Sistem Geliyor
16.08.2025 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon için raylı sistem projesini 2026'da hayata geçirecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Trabzon Raylı Sistem Hattı' projesini 2026 yılı yatırım programına almayı hedeflediklerini belirterek, " Akçaabat'tan Yomra merkeze ulaşan 31 istasyonlu kent içi raylı sistemi Trabzon'a kazandıracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Trabzon Raylı Sistem Hattı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Proje için Trabzon Valiliği tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararı verildiğini bildiren Bakan Uraloğlu, projeyi 2026 yılı yatırım programına almayı hedeflediklerini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Akçaabat'tan Yomra Merkeze ulaşan Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren kent içi raylı sistemi Trabzon'a kazandıracağız. Yaklaşık 32 kilometre olan proje genel itibarıyla 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar hattında 500 bin insanımıza hizmet edecek" dedi.

'5,5 DAKİKADA BİR İŞLEYECEK'

Akyazı-Havalimanı arasındaki kesim hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Akyazı-Havalimanı arasındaki ilk etabı 15,5 kilometre uzunluğunda projelendirdik. İlk etap kapsamında Karayolları İstasyonu'ndan başlayacak hattımız Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Tanjant, Trabzon Meydan Perkı, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı gibi 16 istasyonda hizmet verecek. Söz konusu hattımızda trenlerimiz 9 set halinde 5,5 dakikada bir işleyecek" açıklamasında bulundu.

'TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALTACAK'

Trabzon'un, özellikle yaz aylarında artan turist sayısı ve yoğun yerel trafiğine kent içi raylı sistem ile bir çözüm getireceklerini belirten Uraloğlu, "Böylece toplu taşıma kullanımını da teşvik ederek şehir içindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmış olacağız. Vatandaşlarımız Akyazı-Havalimanı arasında 22 dakikada, Akçaabat-Yomra arasında ise 48 dakikada seyahat edecek" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Akçaabat, Politika, Trabzon, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Yomra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'a Raylı Sistem Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Murat Ongun’un bacanağı da gözaltına alındı Murat Ongun'un bacanağı da gözaltına alındı
Kız kardeşini taciz edip Hakan’ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı
Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp
Burak Deniz’den Datça’ya milyonluk yatırım Detaylar netleşti Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırım! Detaylar netleşti
Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı
İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 13:41:11. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'a Raylı Sistem Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.