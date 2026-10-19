Trabzon Araklı'da teknedeki makara koptu, parçaların çarptığı balıkçı öldü - Son Dakika
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Trabzon Araklı'da teknedeki makara koptu, parçaların çarptığı balıkçı öldü

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Trabzon'un Araklı ilçesinde balıkçı teknesindeki makara sistemi toplanırken koptu; parçaların üzerine düşmesiyle 40 yaşındaki balıkçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan balıkçı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde balıkçı teknesindeki makaradan kopan parçaların çarptığı balıkçı öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında avlanan tekneden denize serilen ağın bağlı olduğu makara sistemi toplandığı sırada koptu.

Makaraya ait parçaların teknedeki balıkçıların üzerine düşmesi sonucu İ.S. (40) ağır yaralandı.

İhbar üzerine Araklı Limanı'na 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Limana yanaşan tekneden alınarak ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan balıkçı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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