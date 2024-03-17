Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çanakkale Zaferi\'ni kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Zorluoğlu, mesajında, tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık örneği olan Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren şanlı bir destan olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, "Türk milletinin inancının, iradesinin, azminin ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük destanı olan Çanakkale Savaşı, sadece Türkiye'nin değil, dünya tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Zorluoğlu, bu zaferin, milletin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra harp meydanında bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletiyle topyekun canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, bir asır önceki kararlılık ve azimle muhafaza etmek hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü tebrik ediyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
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