Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından doğa kampları düzenlendi

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca doğa kampları düzenlendiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğrencilerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla organize edilen doğa kamplarına katılımın yoğun olduğu bildirildi.

Mersin Üzümlü Piknik Alanı'ndaki kamplara katılan 8-13 yaş arasındaki 120 çocuğa, yön bulma eğitimi, bisiklet sürüşü, ipte yürüme ve tırmanış ile parkur yarışları, drama etkinlikleri gibi aktiviteler de yaptırıldığı kaydedildi.

31 Temmuz'da 14-15 yaş grubuna yönelik yapılacak kampın, ağustosta ise anne-çocuk, baba-çocuk seçenekleri ile ebeveynleri de kapsayacak şekilde devam edeceği aktarıldı.