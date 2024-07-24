Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından doğa kampları düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından doğa kampları düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen doğa kamplarına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Mersin Üzümlü Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen kamplarda 8-13 yaş arasındaki çocuklara çeşitli aktiviteler ve eğitimler verildi. Kampların ağustos ayında da devam edeceği ve anne-çocuk, baba-çocuk seçenekleriyle ebeveynleri de kapsayacağı ifade edildi.

24.07.2024 16:19
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca doğa kampları düzenlendiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğrencilerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla organize edilen doğa kamplarına katılımın yoğun olduğu bildirildi.

Mersin Üzümlü Piknik Alanı'ndaki kamplara katılan 8-13 yaş arasındaki 120 çocuğa, yön bulma eğitimi, bisiklet sürüşü, ipte yürüme ve tırmanış ile parkur yarışları, drama etkinlikleri gibi aktiviteler de yaptırıldığı kaydedildi.

31 Temmuz'da 14-15 yaş grubuna yönelik yapılacak kampın, ağustosta ise anne-çocuk, baba-çocuk seçenekleri ile ebeveynleri de kapsayacak şekilde devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından doğa kampları düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından doğa kampları düzenlendi - Son Dakika
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