Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda çalışmalarını sürdürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda çalışmalarını sürdürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımının rahat ve sağlıklı sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı düzenleyerek, şehirdeki vatandaşlara daha rahat ve etkili ulaşım ortamı sağlamak adına kararlı bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un ulaşım altyapısını güçlendirme ve şehrin hareketliliğini artırma hedefiyle adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı. Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte trafik sirkülasyonunun sağlıklı işleyebilmesi ve gelişigüzel karavan parkının önlenmesi konularında rapor hazırlanmasına karar verildi.

09.05.2024 17:57
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımının rahat ve sağlıklı sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Gürkan Üçüncü başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehirdeki vatandaşlara daha rahat ve etkili ulaşım ortamı sağlamak adına çalışmalarını kararlı şekilde yürüttüklerini belirtti.

Genç, raylı sistem ve güney çevre yolu gibi mega projelerin hayata geçmesi için büyük gayret gösterdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon'un her köşesine hizmet götürme misyonuyla hareket ediyoruz. Ulaşım, şehirlerin yaşam damarlarından biri olarak bizim için ayrı önem taşıyor. Bu sebeple Trabzon'un ulaşım altyapısını güçlendirme ve şehrin hareketliliğini artırma hedefiyle kararlı bir şekilde adımlar atmaya devam ediyoruz. Turizm sezonunun açılmasıyla kent nüfusumuzda artışı karşılamak adına sürdürülebilir bir ulaşım imkanı sunmak bizim önceliğimiz."

Amacının, şehri modern, erişilebilir ve çevreci bir ulaşım modeliyle donatarak, Trabzon'u uluslararası standartlara uygun şehir haline getirmek olduğunu vurgulayan Genç, "Bu yolda hem şehrimizin mevcut ihtiyaçlarını karşılamak hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Trabzon bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, turizm sezonunun yaklaşmasıyla şehir merkezinde trafik sirkülasyonunun sağlıklı işleyebilmesi ve gelişigüzel karavan parkının önlenmesi konularıyla ilgili rapor hazırlanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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