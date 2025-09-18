Trabzon'da Bisiklet ve Yürüyüş Etkinliği

Trabzon'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Sürüyor ve Yürüyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu katkılarıyla yapılan etkinliğe katılan Karadeniz Sahil Yolu'nda bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının karbon ayak izine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Karbon salınımını azaltmak için sürdürülebilir ulaşım alternatiflerine ihtiyaç duyulduğuna değinen Çelebi, "Daha çok hareket edip, otomobillerden kaçınalım, yürüyüş yapalım kısa mesafelere bisikletle gidelim." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ise Akçaabat- Yomra arasındaki alana ve diğer ilçelere bisiklet yolunu yapacaklarını belirtti.

Etkinlik sonunda sağlıklı yaşama dikkat çekmek için katılımcılara somon ikram edildi.