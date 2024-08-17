Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

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Trabzon'un Yomra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi sahilinden serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Tunahan A, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredekiler tarafından sudan çıkartılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun tedavisine devam ediliyor.