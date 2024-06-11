Trabzon\'da Denizde Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti

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Trabzon'un Arsin ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

İlçe sahilinden denize girdikten bir müddet sonra gözden kaybolan Yusuf S'yi (16), durumu fark eden vatandaşlar sudan çıkarttı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf S, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.