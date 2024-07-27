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Trabzon'da düşen kayalar yolu trafiğe kapattı

Şiddetli yağış sonrası yamaçtan düşen kayalar yolu geçici olarak trafiğe kapattı

TRABZON - Trabzon'un Arsin ilçesinde bugün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamaların olmasına neden olurken, ilçeye bağlı bir çok mahallede de su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Şiddetli yağış sonrası yamaçtan düşen kayalar yolu geçici olarak trafiğe kapattı

Doğu Karadeniz'de beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Gök gürültülü sağanak yağışlar Trabzon'un özellikle Arsin ilçesinde etkili olurken, yörede ani sel, su baskını ve heyelanlara neden oldu. Şiddetli yağış Karadeniz Sahil Yolu'nun Arsin ilçesi geçişinde ulaşımda aksamaların olmasına neden olurken, yolda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Yine ilçeye bağlı Yanbolu, Hara, Atayurt ve Işıklı mahallelerinde su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yağışlar sonrası çok sayıda tarım arazisi ve zarar gördü. Yağışların bugün gece saatlerine kadar bölgede etkili olacağı kaydedilirken, vatandaşlardan özellikle dere yataklarından ve heyelan riski bulunan bölgelerden uzak durmaları istendi.

Öte yandan şiddetli yağış sonrası yamaçtan düşen kayalar yolu geçici olarak trafiğe kapattı.