Trabzon\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü

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Trabzon'da Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri Filistin'e destek amacıyla yürüyüş yaptı.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Şener Yiğit, Gazze'nin onurlu mücadelesinin, devasa teknolojik üstünlüklere ve insanlık dışı orantısız güce karşı iman ve inancın kazandığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Ateşkesle birlikte sadece Gazze'nin değil, onurunu savunan tüm vicdan sahiplerinin kazandığını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Filistin mücahitleri, zalimlerin yıkıcı gücü karşısında dimdik durarak, imanın her türlü imkanı alt edebileceğini ispatlamıştır. Bu sadece bir direniş değil, bir inancın zaferidir. Gazze, açlık ve yıkım karşısında yalnız bırakılmasına rağmen sabredenlerin kazanacağını tüm dünyaya göstermiştir. Direniş, Filistin topraklarında kalmayarak Batı Şeria'dan tüm dünyaya dalga dalga yayılmış ve milyonların gönlünde yer edinmiştir. Bu cesaretin ve kararlılığın zaferidir. Gazze'de direniş sadece mermilerle değil, inanç, adalet ve şehadet aşkıyla kazanılmıştır."

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.