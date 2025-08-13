Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş organize edildi.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Bu ay içinde Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasının 80. yılının anıldığını anımsatan Arslantürk, şöyle devam etti:

"O gün, sivil şehirlerin yok edilişi ve masum canların yitirilişi, tüm dünyaya savaşın ve vahşetin korkunç yüzünü göstermişti. Bugün ise bu tarihi dersin unutulduğunu, aynı acımasızlığın Gazze'de tekrarlandığını görüyoruz. Okullar, hastaneler, ibadethaneler bombalanıyor, masum canlar yitiriliyor. Bu, sadece bir savaş değil, uluslararası hukuku hiçe sayan bir katliam ve soykırımdır. Bugün Gazze'de yaşananlar, bir başka Hiroşima'dır."

Gazetecilerin de şehit edildiğini belirten Arslantürk, "10 Ağustos 2025 tarihinde Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi yakınlarında bir medya çadırına düzenlenen İsrail hava saldırısında, aralarında El Cezire muhabiri Enes Cemal eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da bulunduğu 6 Filistinli gazeteci şehit oldu. Kendisi, çatışma bölgesinde yaşananları dünyaya aktaran önemli bir gazeteciydi ve hayatını bu görevi yerine getirirken şehit olmuştur." dedi.

Grup üyeleri yapılan duanın ardından dağıldı.