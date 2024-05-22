Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü ve Oturma Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü ve Oturma Eylemi Devam Ediyor

Trabzon\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü ve Oturma Eylemi Devam Ediyor

Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi bu hafta da devam etti. İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, grup İskenderpaşa Camisi önünde toplandıktan sonra Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü. Burada Filistin bayrağı açarak oturma eylemi yapan katılımcılar, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamları kınadı ve desteklerini dile getirdi. Basın açıklamasını okuyan Kadir Bekar, Filistin'e destek verenlerin tehdit edildiğini belirterek, insanlık adına bu katillerin peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Bekar, önümüzdeki hafta da aynı organizasyonu tekrarlayacaklarını ifade etti.

22.05.2024 18:49
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Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemine bu hafta da devam edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca gerçekleştirilen organizasyonda, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, flamalar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Katılımcılar burada Filistin bayrağı açarak bir süre oturma eylemi yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Kadir Bekar, İsrail tarafından gazetecilerin, doktorların, sivillerin, bebeklerin öldürüldüğünü söyledi.

Filistin'e destek veren profesörlerin, öğrencilerin açıkça tehdit edildiğini dile getiren Bekar, şu ifadeleri kullandı:

"Ellerindeki devasa medya ve lobi gücünü kullanarak herkesi susturmaya teşebbüs ediyorlar. Antisemitizm yaftası vurduklarında, insanların korkacağını, geri adım atacağını zannediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, insanlık bu katillerin yakasını bırakmayacak. İnsanlık bıraksa dahi biz bu katillerin, bu soykırımcıların, bu gözü dönmüş cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız."

???????Bekar, haftaya çarşamba da ikindi namazından sonra organizasyonu tekrarlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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