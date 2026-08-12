Trabzon'da Fındık Hasadı Eğlenceli Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Fındık Hasadı Eğlenceli Başladı

Trabzon\'da Fındık Hasadı Eğlenceli Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Karadeniz'de fındık hasadı, müzik ve horon eşliğinde neşeli bir şekilde başladı.

DOĞU Karadeniz'in önemli geçim kaynağı fındıkta hasat dönemi başladı. Trabzon'da sabahın erken saatlerinde bahçeye giren üreticiler, ilk hasadı kemençe eşliğinde horon oynayıp, türküler söyleyerek yaptı. Üretici Ayşe Yetim, "Türkülerle, manilerle neşemize neşe katıyoruz, eğleniyoruz dedi.

Trabzon'da bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıkta hasat süreci başladı. Özellikle sahil kesimlerinde sabah erken saatlerde bahçelerinde hasada başlayan üreticiler, topladıkları fındıkları çuvallara doldurdu. Fındıklar daha sonra harmanlara taşınarak kuruma sürecine bırakıldı. Yevmiyesinin 3 bin lira olması nedeniyle kimi üretici ürününü kendi imkanlarıyla toplarken, kimiyse mevsimlik işçi tuttu. Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi'nde aynı bahçenin mahsulünü paylaşan akrabalar bir yandan yardımlaşarak fındık toplarken diğer yandan türküler söyleyip, kemençe eşliğinde horon oynayarak zorlu fındık mesaisini eğlenceye dönüştürdü. Renkli görüntüler yaşanan hasatta üreticiler, yöreye özgü manilerle de yorgunluklarını attı.

'SEVEREK FINDIK TOPLUYORUM'

Severek fındık topladığını ifade eden üretici Ayşe Yetim, "Senede 1 ay fındık topluyoruz. 'Ha geldi, ha gelecek' derken her sene sürekli fındık topluyoruz. Herkese zahmetli geliyor ama severek fındık topluyorum. Bir araya gelince eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla buluşmuş oluyoruz. Güzel geçiyor, işini bilmeyene göre fındık toplamak sıkıcı geçiyor. Tabii zor ve meşakkatli oluyor. Zor olmayan bir şey yok ki. Akrabalara bir araya geliyoruz, fındık topluyoruz. Derler ki, 'Fındık ayında ölüler bile mezarlıktan çıkar, gelir çalışır.' Bizimki de o hesap oluyor işte. İsteyen satıyor, isteyen saklıyor. Çok güçlüyüm; işten korkmuyorum, fındık benden korksun. Her şeyin üstesinden geliyorum. Türkülerle, manilerle neşemize neşe katıyoruz, eğleniyoruz" dedi.

'BERABER OLUNCA NEŞELİ GEÇİYOR'

Üreticilerden Neziha Tuzlu, fındık yevmiyesine giderek aile ekonomine katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Fındık toplamak zor da geçmiyor aslında. Birlik beraber olunca neşeli geçiyor. Birbirimize yardım ediyoruz. 1 kişiyle olacak iş zaten değil. Biz doğalı köylüyüz. Her sene fındık topluyoruz. Kendi fındığımız bitince başkalarının fındığına günlüğe gidiyoruz, günlük yevmiyeyle kazanç sağlıyoruz" diye konuştu.

'ŞENLİK ORTAMI OLUŞUYOR'

Rümeysa Yetim, fındık toplama mesaisinin mani ve türkülerle şenliğe dönüştüğünü belirterek, "Fındık ayında bahçelerdeki eğlenceyi bir kenara bırakırsak, zor ve meşakkatli geçiyor. Hem kendi fındığımızı topluyoruz hem de ek gelir elde etmiş oluyoruz. Fındığı dalda bırakmak olmaz, günlüğe de gidiyoruz. Bir yandan eğlenceli de geçiyor. Herkes toplaşıyor, uzun zamandır görmediğimiz akrabalarımızı görüyoruz. Şenlik ortamı da oluşuyor. Hem çalışıyorum hem de yaz aylarında günlüğe gidiyorum. Günde 3 bin lira kazanmak az bir para değil. Büyüklerimizin manileri, türküleri durumu eğlenceli hale getiriyor. Sabah zorlu bir gün olacak derken akşamın nasıl olduğunu anlayamıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Trabzon, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Fındık Hasadı Eğlenceli Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden ’iyi niyetliyim’ savunması Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması
Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Şile Belediyesi’ne ’rüşvet’ davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu
Sıcaklıklar arttı, istila başladı Sıcaklıklar arttı, istila başladı
Eren Bülbül’ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
Ak Parti Sözcüsü Çelik’ten ’çerçeve yasa’ mesajı: Net bir irade ortaya koyuldu Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 'çerçeve yasa' mesajı: Net bir irade ortaya koyuldu

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
08:49
MHP ’Yasa kapsamında’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verildi
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
08:27
Çerçeve yasa için kritik süreç İlk adım Öcalan’dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 14:33:51. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Fındık Hasadı Eğlenceli Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.