Trabzon\'da Fındık Hasadı Eğlenceli Başladı

DOĞU Karadeniz'in önemli geçim kaynağı fındıkta hasat dönemi başladı. Trabzon'da sabahın erken saatlerinde bahçeye giren üreticiler, ilk hasadı kemençe eşliğinde horon oynayıp, türküler söyleyerek yaptı. Üretici Ayşe Yetim, "Türkülerle, manilerle neşemize neşe katıyoruz, eğleniyoruz dedi.

Trabzon'da bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıkta hasat süreci başladı. Özellikle sahil kesimlerinde sabah erken saatlerde bahçelerinde hasada başlayan üreticiler, topladıkları fındıkları çuvallara doldurdu. Fındıklar daha sonra harmanlara taşınarak kuruma sürecine bırakıldı. Yevmiyesinin 3 bin lira olması nedeniyle kimi üretici ürününü kendi imkanlarıyla toplarken, kimiyse mevsimlik işçi tuttu. Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi'nde aynı bahçenin mahsulünü paylaşan akrabalar bir yandan yardımlaşarak fındık toplarken diğer yandan türküler söyleyip, kemençe eşliğinde horon oynayarak zorlu fındık mesaisini eğlenceye dönüştürdü. Renkli görüntüler yaşanan hasatta üreticiler, yöreye özgü manilerle de yorgunluklarını attı.

'SEVEREK FINDIK TOPLUYORUM'

Severek fındık topladığını ifade eden üretici Ayşe Yetim, "Senede 1 ay fındık topluyoruz. 'Ha geldi, ha gelecek' derken her sene sürekli fındık topluyoruz. Herkese zahmetli geliyor ama severek fındık topluyorum. Bir araya gelince eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla buluşmuş oluyoruz. Güzel geçiyor, işini bilmeyene göre fındık toplamak sıkıcı geçiyor. Tabii zor ve meşakkatli oluyor. Zor olmayan bir şey yok ki. Akrabalara bir araya geliyoruz, fındık topluyoruz. Derler ki, 'Fındık ayında ölüler bile mezarlıktan çıkar, gelir çalışır.' Bizimki de o hesap oluyor işte. İsteyen satıyor, isteyen saklıyor. Çok güçlüyüm; işten korkmuyorum, fındık benden korksun. Her şeyin üstesinden geliyorum. Türkülerle, manilerle neşemize neşe katıyoruz, eğleniyoruz" dedi.

'BERABER OLUNCA NEŞELİ GEÇİYOR'

Üreticilerden Neziha Tuzlu, fındık yevmiyesine giderek aile ekonomine katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Fındık toplamak zor da geçmiyor aslında. Birlik beraber olunca neşeli geçiyor. Birbirimize yardım ediyoruz. 1 kişiyle olacak iş zaten değil. Biz doğalı köylüyüz. Her sene fındık topluyoruz. Kendi fındığımız bitince başkalarının fındığına günlüğe gidiyoruz, günlük yevmiyeyle kazanç sağlıyoruz" diye konuştu.

'ŞENLİK ORTAMI OLUŞUYOR'

Rümeysa Yetim, fındık toplama mesaisinin mani ve türkülerle şenliğe dönüştüğünü belirterek, "Fındık ayında bahçelerdeki eğlenceyi bir kenara bırakırsak, zor ve meşakkatli geçiyor. Hem kendi fındığımızı topluyoruz hem de ek gelir elde etmiş oluyoruz. Fındığı dalda bırakmak olmaz, günlüğe de gidiyoruz. Bir yandan eğlenceli de geçiyor. Herkes toplaşıyor, uzun zamandır görmediğimiz akrabalarımızı görüyoruz. Şenlik ortamı da oluşuyor. Hem çalışıyorum hem de yaz aylarında günlüğe gidiyorum. Günde 3 bin lira kazanmak az bir para değil. Büyüklerimizin manileri, türküleri durumu eğlenceli hale getiriyor. Sabah zorlu bir gün olacak derken akşamın nasıl olduğunu anlayamıyoruz" dedi.