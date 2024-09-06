Fındık Üreticileri Bayburt'a Kaçtı - Son Dakika
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Fındık Üreticileri Bayburt'a Kaçtı

Fındık Üreticileri Bayburt\'a Kaçtı

Trabzon'da havanın kapalı olması nedeniyle fındık üreticileri, ürünlerini daha hızlı kurutmak için Bayburt'a geliyor. Üreticiler, fındığı patoza vurarak zurufundan ayırıp güneşte kurutmaya devam ediyor. Hava şartlarının bulutlu ve yağışlı olduğu zaman dilimine denk gelen üreticiler, Bayburt'u tercih ediyor.

06.09.2024 11:17
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Trabzon'da bahçelerindeki fındığı hasat eden bazı üreticiler, havanın kapalı olması nedeniyle ürünlerini daha kısa sürede kurutmak için yaklaşık 180 kilometre mesafedeki Bayburt'a geldi.

Hasadın ardından fındığı patoza vurarak zurufundan (yeşil kabuğu) ayıran üreticiler, satış öncesi son işlem olan güneşte kurutma sürecine devam ediyor.

Geçen ay başlayan hasat sonrası fındık kurutma işlemi hava şartlarının bulutlu ve yağışlı olduğu zaman dilimine denk gelen üreticiler, iç kesimde yer alan ve ikilimi daha kurak olan Bayburt'u tercih ediyor.

Arpalı beldesinde yol kenarlarındaki boş alanlara döktükleri fındıkları gün boyunca karıştırarak kurutmaya çalışan üreticiler, çadırlarda veya araçlarında kalarak 3-4 gün boyunca ürünlerinin başında bekliyor.

Araklı'dan Bayburt'a gelen üreticilerden Arif Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 10 gün önce fındık toplama mesaisinin başladığını söyledi.

Karadeniz'in hem arazi hem de hava şartları bakımından zorluğuna dikkati çeken Yılmaz, "Zor şartlarda fındık toplanıp omuzlarda yola çıkarıyoruz. Zuruflu dediğimiz haliyle seriliyor ve belirli bir kuruma aşamasına geldikten sonra patosa veriliyor ve son şeklini almış oluyor. Şu anda kıyı kesimlerinde gerçekten hava şartları ciddi manada problemli, yağmur, sis ve çise olmasından dolayı buradaki vatandaşların hepsi Trabzon'dan ürünlerini kurutmak için buraya geldiler." diye konuştu.

Yılmaz, 3 gün boyunca fındığı kurutmaya çalışacaklarını içerisinde bozuk olanları da tek tek ayıklayacaklarını vurgulayarak, "İki saatte bir de fındığı ters düz etmek gerekiyor ki her tarafı kurumuş olsun. Gerçekten başından sonuna kadar baktığınız zaman yaklaşık 15 günlük hasadın sonuçlanmasını gerektiren zorlu bir süreç. Burada vatandaşlar arabalarında veya çadırlarda aileleriyle birlikte kalıyorlar. İnşallah verdiğimiz emeğin karşılığını alırız." ifadesini kullandı.

"Yaklaşık 200 kilometre bir yol geldim"

Üretici Süleyman Altınbaş fındık üretiminin meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

Fındığı topladıktan sonra kurutmanın son işlem olduğunu dile getiren Altınbaş, şunları kaydetti:

"Bizim orası yağmurlu bölge olduğu için fındıkları kurutmamız çok zor oluyor. Bayburt'un havası da buna çok uygun. Araklı'da 15 günde kurutamadığımız fındığı burada 2-3 günde kurutmuş oluyoruz. Burası güzel bir komşu ilimiz buraya geliyoruz. Yaklaşık 200 kilometre yol geldim. Çünkü köyden Trabzon'a iniyorum oradan buraya geliyorum. İki gündür arabanın içerisinde kalıyoruz ve fındıklarımızı kurutuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fındık Üreticileri Bayburt'a Kaçtı - Son Dakika

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