Trabzon'da metrekareye 50 kg yağış su baskınlarına yol açtı, 2 bina tahliye edildi - Son Dakika
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Trabzon'da metrekareye 50 kg yağış su baskınlarına yol açtı, 2 bina tahliye edildi

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Trabzon\'da metrekareye 50 kg yağış su baskınlarına yol açtı, 2 bina tahliye edildi
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Trabzon'da metrekareye düşen 50 kilogram yağış, kent merkezinde su baskınları, sel, taşkın, kaya düşmesi ve heyelanlara neden oldu. İstinat duvarı yıkılan sitede 8 katlı 2 bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

TRABZON'da metrekareye düşen 50 kilogram yağış, kent merkezinde su baskınları, sel, taşkın, kaya düşmesi ve heyelanlara neden olurken, alt ve üst yapıda oluşan hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İstinat duvarı yıkılan bir sitede 2 bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, havaalanından birçok aracın suya gömüldüğü noktalarda temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.

Kent merkezinde metrekareye düşen 50 kilogram yağış nedeniyle, cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Gök gürültüsünün yanı sıra özellikle sahil kesimlerinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Sahil yolunda araçları su içinde kalan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Havalimanında iç ve dış hatlara ulaşım sağlanan yolun bir kısmında su birikintileri oluşurken, sürücülerin yanı sıra yolcular da zor anlar yaşadı. Gök gürültüsü eşliğinde sağanak nedeniyle kentin yüksek kesimli mahallelerinde elektrik kesintileri meydana geldi. Yalıncak Mahallesi'nde bir sitenin çöken istinat duvarı 8 katlı 2 bloğun zemin ve 1'inci katlarında hasara neden olurken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı. Belediye ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla sel sularından arındırılan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

KOORDİNASYON MERKEZİ OLUŞTURULDU

Kent merkezinde sağanak nedeniyle Trabzon Valiliği öncülüğünde, aralarında belediye, DSİ, Karayolları, AFAD, İl Jandarma, Emniyet, İtfaiye, TİSKİ gibi kurumların yer aldığı koordinasyon merkezi oluşturuldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama, "İlimizde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle, yağışın yoğun olarak gerçekleştiği bölgelerde elektrik kesintileri ve ulaşımda bazı aksamalar meydana gelmiştir. Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla, ilgili kurumlarımızın koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde ekiplerimiz ivedilikle sahaya intikal etmiştir. Bu kapsamda yaklaşık 780 personel ve 456 araç sahada görev almış; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan 144 ihbar ekiplerimiz tarafından tek tek değerlendirilerek gerekli müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Yağışların etkili olduğu bölgelerde; AFAD, Karayolları, DSİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, UMKE, TİSKİ, İtfaiye ve ilçe belediyelerimizden toplam 533 personel ve 376 araç sahada görev yapmaktadır. Ekiplerimiz, gelen ihbarlara müdahale çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

SU ÇEKİLDİ, HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin müdahalesiyle su basan iş yerleri ve bodrum katlardaki evlerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Yüksek kesimli bazı mahallelerde küçük çaplı toprak kaymaları nedeniyle yollar ile tarım arazileri zarar gördü. Ekipler, suların çekilmesiyle temizlik çalışmalarına hız verirken, kentte hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: DHA
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