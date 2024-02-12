Trabzon'da TIR tünelde kaldırıma çarptı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da TIR tünelde kaldırıma çarptı, sürücü hafif yaralandı

Trabzon'un Çömlekçi Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir tünelde meydana gelen kazada, Rize'den Trabzon istikametine seyir halinde olan bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kazada TIR'ın sürücüsü hafif yaralandı. Ulaşımda aksama yaşanan yol, ekiplerin çalışması sonrası temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 16:10  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZON'da tünel içerisinde kaldırıma çıkarak duvara çarpan TIR'ın sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki tünelde meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametinde seyir halinde olan 34 KL 4437 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımına çıktığı tünelin tavan ve yanındaki ışıklandırmalarına çarptı. Kazada tünelin duvarına çarparak durabilen TIR'ın sürücü hafif yaralandı. Ulaşımda aksama yaşanan yolda ekipler, vinç ile çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası TIR kaldırıldı ve tünel içi temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Trabzon\'da TIR tünelde kaldırıma çarptı, sürücü hafif yaralandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Rize, Ulaşım, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da TIR tünelde kaldırıma çarptı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:35:41. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da TIR tünelde kaldırıma çarptı, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement