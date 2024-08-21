Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında - Son Dakika
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Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında

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Trabzon'un Araklı ilçesinde Haçovit Yaylası'ndaki bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri, olayla ilgili ölen kişilerin akrabası olduğu belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

21.08.2024 14:16
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Yangın Araklı ilçesinin Kayacık mahallesinde yer alan Haçovit Yaylası'ndaki bir yayla evinde başladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

YAYLADA YANGINI SÖNDÜRECEK SU YOKTU

Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası'nda sabah 06.40 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Arif Altuntaş'a ait yayla evinde sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi.

Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında

ÜÇ KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan Arif Altuntaş (66), Gülizar Altuntaş (61) ve akrabaları Kasım Altuntaş (67) olmak üzere 3 kişi yanarak öldü.

Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ: AKRABALAR GÖZALTINDA

İstanbul'dan yaz tatili için yayla evlerine gelen Arif ve Gülizar Altuntaş çiftinin evdeki tadilat için de akrabalarından Kasım Altuntaş'ı da usta olarak getirdiği öğrenildi. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu 3 kişi ile dün Arif Altuntaş'ın tartışma yaşadığı ve yaşanan tartışmanın sabahında olayın gerçekleştiği öğrenildi.

"KÖYÜMÜZDE HİÇ BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞMAMIŞTIK"

Kayacık mahalle muhtarı Ali Erbay, olayla ilgili jandarmanın incelemesinin sürdüğünü belirterek "Sabah 7 sıralarda beni azam aradı ve yaylara böyle bir olay olduğunu söyledi. Daha sonra itfaiye, jandarma ekipleri ve savcı yaylaya geldi. Olayla ilgili net bir bilgimiz yok. Jandarma ve savcılığın raporunu bekliyoruz. Ben 55 yaşındayım. Şoke olduk biz bu tip şeyleri televizyonda izlerdik. Bugüne kadar köyümüzde böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştık" dedi.

Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ramazan Ertaş: En çok ölümler aile içinde olmaya başladı . Aile bakanlığı ne ise yararsin sen 29 6 Yanıtla
    Selim Kayisi: Hayvanlarla ilgilensin onlar. 0 1 Ender Kervancıoğlu: Bir kereden bişey olmaz demeye yarar. 0 0 Ademoğlu Cumuriyet: Selim Kayisi sanırım şu insanları katleden parçalayarak öldüren hayvanlardan bahsediyorsunuz. Madem bu denli hayvan sevginiz var insanlarla ilgili haberlere gözünüzü yormayın 0 0
  • Hakan Kuvvet: tek katlı ev de bu olay nasıl olmuş gerçekten bir muamma 14 2 Yanıtla
  • Mstf apnr: Adamları önce öldürmüşler, sonra da yangın süsü vermek için yakmışlar. Bunun için müneccim olmaya gerek yok. 15 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan: Zaten en büyük zararı en yakınımzdan görüyoruz daha ne olsun alşah5 rahmet eylesin vefat edenlere 6 0 Yanıtla

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