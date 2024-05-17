Trabzon\'da Yönetmen Öğretmen Festivali Başladı

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Trabzon'da "Yönetmen Öğretmen Festivali" ilk oyunlarıyla perdelerini açtı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi ve Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) arasında imzalanan protokol kapsamında eğitim alan öğretmenlerin, yönetmenliğini yaptığı 12 oyun, festivalde sahne alacak.

TDT Haluk Ongan Sahnesi'nde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yer aldığı oyunlar 24 Mayıs Cuma gününe kadar tiyatro izleyicisi ile buluşacak.

Festivalin il gününde TED Koleji Özel İlkokulu sınıf öğretmeni Ayşegül Kırcı'nın yönettiği "Kırmızı Başlıklı Kız ve Orman", Akçaabat Anadolu Lisesi öğretmeni Emel Ömeroğlu'nun yönettiği "Beyaz" ile Tevfik Serdar Anadolu Lisesi öğretmeni Selma Bilgin'in yönettiği "Şair Evlenmesi" isimli oyun sahnelendi.

Farklı okullardan oyunları izlemeye gelen öğrenciler, yoğun ilgi gösterdi.

Oyunu izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.

Uygun, geleceğin tiyatro sanatçılarının proje kapsamında bu sahnelerde yetişeceğini belirterek, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanlığının sanat okuryazarlığı ön plana çıkarttığını dile getiren Uygun, festivalin çok yoğun geçeceğini söyledi.

Trabzon Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nuri Nalbantoğlu ile TDT'den oluşan jüri üyeleri de oyunlarla ilgili değerlendirme yapıyor.

Jüri, festival sonunda seçtiği en iyi oyun, özgün metin, yönetmen, dekor, müzik, afiş tasarımı, erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, kadın oyuncu, yardımcı kadın oyuncu, jüri özel ödülü ve tiyatro teşvik ödüllerini sahiplerine verecek.

Festival, 24 Mayıs Cuma günü sona erecek.