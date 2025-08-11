Trabzon'da yorgun mermi isabet eden Emir Yuşa Atıcı, ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trabzon'da yorgun mermi isabet eden Emir Yuşa Atıcı, ölüm yıl dönümünde anıldı

Trabzon\'da yorgun mermi isabet eden Emir Yuşa Atıcı, ölüm yıl dönümünde anıldı
11.08.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın (15) vefatının yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Trabzon'da, yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın (15) vefatının yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Trabzon Barosunca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına, Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, aile yakınları ve avukatlar katıldı.

Trabzon Barosu Başkan Yardımcısı Tayfun Tuna, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren Atıcı'yı anmak ve bu vahim olayın bir daha yaşanmaması için seslerini yükseltmek üzere toplandıklarını söyledi.

Tuna, bir hevesle havaya sıkılan kurşunun gökyüzünde kaybolmayarak yerçekimiyle yeniden yeryüzüne döndüğünü dile getirerek, "Hedef gözetmedi, masum bir çocuğun hayatını aldı. Onu, annesinden, babasından, sevdiklerinden kopardı." dedi.

Yorgun merminin bir kaza değil, öngörülebilir bir cinayet olduğunu ifade eden Tuna, "Hukuken de bu eylemler 'olası kast' veya 'bilinçli taksir' kapsamında ağır suçtur. Herkesin bilmesi gerekir ki havaya ateş açmak bir kutlama biçimi değil, ölüm riski taşıyan bir sorumsuzluktur. Bu toplum vicdanını yaralayan, geride gözyaşı ve acı bırakan bir davranıştır." diye konuştu.

Tuna, Trabzon Barosu olarak bu tür olayların önlenmesi, cezaların caydırıcı şekilde artırılmasını, etkin soruşturmaların yürütülmesini ve özellikle toplumsal bilinçlendirme kampanyalarının yaygınlaştırılmasını talep ettiklerini, insanların zihninde "havaya ateş açmanın" normalleşmiş bir eğlence biçimi olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Baba Mustafa Atıcı ise yaşadıkları acının tarifinin olmadığını, anne Asiye Atıcı'nın kızgın ve kırgın olduğu için basın açıklamasına katılmadığını ifade etti.

Sorumsuzca havaya sıkılan merminin oğluna isabet ettiğini, aradan 4 yıl geçmesine rağmen hala dosyada bir gelişme olmadığını ve çocuklarının acısı ile yaşadıklarını dile getiren Atıcı, "Annesi, 4 senedir mücadele ediyor. Neden kimse çıkıp konuşmuyor? Niye hala bu olaylar devam ediyor? Neden tedbir alınmıyor? Bu topraklar yorgun mermi denen garabete 3 evlat verdi. Bunlar neden bulunmuyor?" diye konuştu.

Duygusal anlar yaşayan Atıcı, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Annesi bu şehre bir daha gelmeyecek, ben de gelmeyeceğim ta ki katili bulunana kadar. Bu şehir benim için bitti. Yukarıya çıkan mermi aynı hızda aşağıya iniyor buna neden yorgun mermi diyoruz. Bu mermi evlatlarımızı alıyor." ifadelerini kullandı.

Atıcı, İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle de görüştüklerini aktardı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, trabzon, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da yorgun mermi isabet eden Emir Yuşa Atıcı, ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı

12:31
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:59
Araç muayeneleri için emsal karar Başvuran bu parayı geri alabilir
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir
18:35
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
18:23
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
18:22
Berke Özer’e dev talip
Berke Özer'e dev talip
18:10
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail’e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
17:58
Simon Banza’ya Süper Lig’den beklenmedik girişim
Simon Banza'ya Süper Lig'den beklenmedik girişim
17:57
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 13:04:34. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da yorgun mermi isabet eden Emir Yuşa Atıcı, ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.