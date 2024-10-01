Trabzon'daki Heyelan ve Sel Zararları 208 Milyon TL - Son Dakika
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Trabzon'daki Heyelan ve Sel Zararları 208 Milyon TL

Trabzon\'daki Heyelan ve Sel Zararları 208 Milyon TL

Trabzon'da sel ve heyelanın neden olduğu zararın 208 milyon 628 bin lira olduğu açıklandı.

01.10.2024 11:49
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TRABZON Valiliği, 20 Eylül'de heyelan, sel ve su baskınından etkilenen Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, toplam hasarın 208 milyon 628 bin lira civarında olduğunu açıkladı.

Kentte 20 Eylül'de etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Taşkın nedeniyle bahçesi suyla dolan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi. İlçelerin yüksek kesimlerinde heyelanlar meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı. Sağanağın etkili olduğu Sürmene'de yaşanan dere taşkını sonucu kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'in (65) cansız bedenine, kaybolduğu noktaya 35 kilometre uzaklıkta, 1 mil açıkta denizde ulaşıldı. Trabzon Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklamasında 502 personel ve 275 iş makinesi ile kapanan yol güzergahlarında ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

BİN 226 ÜRETİCİYE AİT ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde toplamda 39 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiğine yer verilen açıklamada; "35 konut ve 1 iş yeri, 3 ahır boşaltılmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmaları sürdürülmekte olup Araklı, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde 147 iş yeri, 99 konut ve 94 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Toplam maliyet 208 milyon 628 bin 531 TL'dir. Yapılan hasar tespit çalışmalarında 113 hasarsız, 129 az hasarlı, 1 orta hasarlı, 11 ağır hasarlı, 3 yıkık, 3 tespiti yapılamayan olmak üzere toplamda 260 yapıda inceleme yapılmıştır. Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde 1226 üreticiye ait toplam 691 bin 280 metrekare tarım arazisi ve 165 bin 485 depo ürün, 5 tarım makinesi, 3 büyükbaş hayvan, 15 arı kovanı zarar görmüştür" denildi.

NAKİL HATLARINDAKİ ARIZALAR GİDERİLDİ

Hasar tespit ve onarım çalışmalarına devam edildiğinin bildirildiği açıklamada ayrıca şu ifadelere ver verildi:

"Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ağındaki yol ve sanat yapılarında meydana gelen hasarlara ilişkin hasar tespit ve onarım çalışmaları devam etmekte olup şimdiye kadar 327 noktada 317 istinat duvarı ve 85 adet menfez, 2 büz, 1 açık kanal, 870 m beton yol, 1 tahkimat yapılması gerektiği tespit edilmiştir. İlçelerimizdeki tüm abonelere ait telefon ve internet hatlarına ait sorunlar giderilmiş olup hatlarda onarım ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Enerji nakil hatlarında meydana gelen tüm arızalar giderilmiş; enerji verilemeyen mahalle kalmamıştır. Hatlardaki bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Türk Kızılayı toplamda 600 sıcak çorba, 2190 yemek, 8250 içecek, 8000 ikramlık ve 4400 su dağıtımda bulunmuştur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan çağrı neticesinde 10 ilden gelen 110 AFAD Gönüllüsü ile 4 okul, 2 cami ve Araklı Devlet Hastanesinde temizlik çalışmaları tamamlanmıştır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'daki Heyelan ve Sel Zararları 208 Milyon TL - Son Dakika

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