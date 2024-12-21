Trabzon'dan Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Trabzon'dan Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon\'dan Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da Filistin için yürüyüş düzenlendi, Gazze direnişi vurgulandı.

21.12.2024 18:48
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Trabzon'da toplanan grup Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde başladı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına açıklama yapan Furkan Çelik, Gazzelilerin açlık, yoksulluk ve bombardıman altında sabırla direndiğini söyledi.

Dünyanın bu direnişe kulaklarını kapadığını, kalplerini mühürlediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Gazze'nin bu büyük direnişi, tüm Müslümanların boynunun borcudur. Unutmayalım ki dua ve boykot, zalimlere karşı elimizdeki en güçlü silahlardır. Tüketim alışkanlıklarımızı sorgulamadan, zalimlere ekonomik destek olmaya devam ederek bu zulmü durduramayız. Biz susarsak zulüm konuşur. Her Müslüman, her insan, her vicdan sahibi boykota sarılmalı, zalime en büyük cevabı vermelidir. Gazze'nin özgürleşmesi, Müslümanların Kudüs'ten Şam'a, Bağdat'tan İstanbul'a birliğiyle mümkündür."

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'dan Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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