Trabzon, Ordu ve Giresun'da Gazze'ye destek etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon, Ordu ve Giresun'da Gazze'ye destek etkinlikleri düzenlendi

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Trabzon, Ordu ve Giresun\'da Gazze\'ye destek etkinlikleri düzenlendi
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Trabzon, Ordu ve Giresun'da, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Trabzon, Ordu ve Giresun'da, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda kurulan Hayır Çarşısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım yaptığını söyledi.

Filistin'de insanlık suçu işlendiğini dile getiren Genç, "Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimiz çocuk, genç, yaşlı demeden hunharca katlediliyor. İnsanlığa ait değerleri korumakla mükellef olan, Birleşmiş Milletler diye tanımladığımız kurumlar iflas etmiş. Ses çıkaran bir Türkiye var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin başından bu yana güçlü devletlerin gözüne bakarak İsrail'i defalarca lanetlediğini belirten Genç, "Bu nedenle insanlığın sesi olan, mağdurun, mazlumun sesi olan, dini, dili, ırkı ne olursa olsun o değerleri savunan kıymetli Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, geliri İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere gönderilecek Hayır Çarşısı' nın ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Savaşın Çocukları" adlı serginin açılışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de gerçekleştirildiği programda, Gazze'deki ailelerin savaş ortamında hayat mücadelelerini gösteren "Gazze'de Bir Gün" adlı farkındalık çadırı da ziyaretçilere açıldı.

Özgür Aksa Trabzon Platformu ise "Özgür Filistin" yürüyüşü gerçekleştirdi.

İskender Paşa Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, "Trabzon Gazze omuz omuza", "İsrail'e boykot Filistin'e özgürlük", "nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak Kahramanmaraş Caddesi'ne kadar yürüdü.

Burada platform adına konuşan Kadir Bekar, 3 yıldır Gazze'de annelerin çocuklarını kefensiz gömdüğünü söyledi.

Mazlumun yanında durmanın bir tercih değil, vazife olduğunu belirten Bekar, "Gazze bombaların ağırlığını taşıdı. Açlığı taşıdı, yetimliği taşıdı, göçü taşıdı ama Gazze diz çökmedi. Bilin ki gecenin en karanlık anı sabaha en yakın andır.

Bu karanlık da bitecek. Bir gün Gazze'de çocuklar gökyüzüne korkmadan bakacak." diye konuştu.

Ordu

Ordu'da da "Filistin'in özgürlüğü, Doğu Türkistan'ın hürriyeti için yürüyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi'ndeki Yeniler Kulübü ve TÜGVA Temsilciliğinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

TÜGVA Üniversite Temsilcisi Okan Acun, yaptığı açıklamada, bugün seslerin Filistin ve Doğu Türkistan için yükseldiğini söyledi.

Filistin'de yıllardır devam eden işgal, zulüm ve insanlık dramı karşısında dünyanın gözü önünde masum insanların hayatını kaybettiğini belirten Acun, "Çocuklar, kadınlar, yaşlılar evlerinden, topraklarından ve en temel yaşam haklarından mahrum bırakılıyorlar. Bizler ise bütün bunlar karşısında sessiz kalmamayı, Filistin'in özgürlük mücadelesini unutmamayı kendimize bir sorumluluk biliyoruz." dedi.

Acun, aynı şekilde Doğu Türkistan'da yaşayanların maruz kaldığı baskıların ve hak ihlallerinin de unutulmaması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "Bir milletin diline, kültürüne, inancına ve kimliğine yönelik baskılar karşısında sessiz kalmak, vicdanımızı susturmak demektir." diye konuştu.

Katılımcılar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ve pankartlarla yerleşke içerisinde yürüdü.

Giresun

Giresun'un Bulancak ilçesinde de sivil toplum kuruluşlarınca "Anneleri Gazze'nin Yanında" ismiyle kermes düzenlendi.

İlçe merkezinde kurulan kermesin açılışında konuşan Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, annelerin el emeği ve gönül birliğiyle büyüttüğü bu dayanışmaya ortak olduklarını söyledi.

Sıbıç, Gazze'ye destek olmak için emek veren tüm annelere ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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