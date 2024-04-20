Trabzon Ortahisar Belediyesi\'nin Borç Yükü 853 Milyon TL

Haber: DUYGU NİL ÖZER/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER
(ANKARA) - Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin toplam borcunun 853 milyon olduğunu belirterek, "Bu bir ilçe belediyesi için çok ağır bir borç yükü. Sıkıntı olmayan belediyemiz neredeyse yok gibi. Bu anlamda biz de böyle bir tabloyla karşılaştık hatta arkadaşlar sorduğunda '3 gün başım ağrıdı' demiştim gerçekten de öyle oldu. Ancak bizim şikayetçi olmak gibi bir hakkımız yok, olmadığını düşünüyorum" dedi.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bugün CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na katıldı. Kaya, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"2023 yılı Faaliyet Raporu incelemelerinde Meclis'imizde yaptığımız görüşmelerde bütün birim müdürlüklerimizden borçlara ilişkin bilgiler aldık. 2023 yılı için 800 milyon civarında bir borç yükü ile karşılaştık ki bir ilçe belediyesi olarak ağır bir borç yükü. Sonrasında 2024'ün ilk 3 ayına da baktık oradan da 53 milyon gibi bir borç geldiğini gördük. Yani toplamda 853 milyonluk borç yükü ile karşı karşıyayız. Tabi devasa bir personel var. Her ay bu personele ödenmesi gereken yüklü bir maaş var. Dolayısıyla belediyenin gelirine, personel sayısına ve borca baktığımız zaman döndürülmesi çok güç bir tabloyla karşı karşıyayız ama biz kaynaklarımızı verimli kullanarak, tasarruf tedbirleri alarak, doğru belediyecilik uygulamaları ile bu borcu çevrilebilir hale getirececeğiz.
"ŞİKAYETÇİ OLMAK GİBİ BİR HAKKIMIZ YOK"
Bir takım sıkıntılar var, pek çok belediyemizde var. Sıkıntı olmayan belediyemiz neredeyse yok gibi. Bu anlamda biz de böyle bir tabloyla karşılaştık hatta arkadaşlar sorduğunda '3 gün başım ağrıdı' demiştim gerçekten de öyle oldu. Ancak bizim şikayetçi olmak gibi bir hakkımız yok, olmadığını düşünüyorum. Biz doğru belediyecilik uygulamalarıyla, örnek belediyecilik uygulamalarıyla, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla yapacağımız doğru işlerle önümüzdeki seçimlere hazırlanmak durumundayız çünkü seçim bitiyor, seçim başlıyor o anlamda biz Türkiye'nin kaderine, yavrularımızın güzel geleceğine uygun işler yapmak zorundayız. Onun hazırlıkları da buralardan başlıyor. Şikayetçi olmak değil, bir şekilde mücadele edip bu borçların üstesinden gelmek ve vaad ettiğimiz projeleri yapma gayreti içinde olmakla mükellefiz."
Son Dakika › Güncel › Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin Borç Yükü 853 Milyon TL - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İstanbul’daki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu, İsrail’e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail’e karşı Filistin’in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi” denildi.
TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından beklenmeyen bir sonuç olduğunu söyledi. Ömerovic, takımın yaşadığı şok etkilerden bahsederek Alanyaspor'u tebrik etti. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ise mağlubiyetten üzüntü duyduklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası'nda sporcular mücadele etti. Yarış sonunda ödüller sahiplerini buldu.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Vali Mustafa Yavuz, turizmin önemine vurgu yaparken, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise Safranbolu'nun Türkiye'nin marka değeri olduğunu belirtti. Programda ayrıca halk oyunları gösterisi ve resim sergisi de yer aldı.
Çorum merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok bina çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Ulu Cami'nin minaresinden düşen ahşap parçalar sonucu bir kişi yaralandı. Elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde ağaçlar ve çöp konteynerleri park halindeki araçlara zarar verdi. Ayrıca Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki trafik levhaları da devrildi. Alaca ilçesinde iş yerlerinin çatıları uçarken, Sungurlu ilçesinde ise ağaçlar otomobillere zarar verdi. Dodurga ilçesinde ise enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.
Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı. Elektrik akımının kesilmesiyle tehlike önlendi ve devrilen ağaçlar kaldırıldı. Vezirköprü ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu ve çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, halkın, kentin ve ülkenin çıkarlarını gözeteceklerini ve vicdanlarının sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Tugay ve beraberindeki heyet, ayrıca İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Cadde kenarındaki bir ağaç ise park halinde cipin üzerine devrildi. Fırtına ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)