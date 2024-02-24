Trabzon\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106\'ncı yıl dönümü törenle kutlandı

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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde devam eden kutlama programında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan toprağında ebedi uykularına dalmış ecdadı rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Trabzon'un istiklal harbi tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirten Zorluoğlu, "Zira bu hayat memat mücadelesinin ruhunu teşkil eden silah ve cephanenin büyük bir bölümü, Trabzon yoluyla cepheye ulaştırılmıştır." dedi.

Zorluoğlu, verilen mücadeleyi çeşitli örneklerle anlatarak, "Trabzon halkı kurtuluş yıllarında da fedakarca tarihi rolünü üstlenmiş ve 106 yıl önce bugün Türkiye'mizin geleceğinde şerefle hatırlanacak bir sayfa açmıştır." diye konuştu.

Milletin büyük mücadeleler vererek bugünlere geldiğinin altını çizen Zorluoğlu, birliktelik ruhunun yurdun her bir zerresini yüzyıllardır kuşattığını ve kuşatmaya da devam edeceğini vurguladı.

Halk oyunları gösterileri ile devam eden program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Yıldırım, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ve beraberindekilerin ödül vermesiyle sona erdi.