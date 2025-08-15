Trabzon\'un Fethi 564. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

TRABZON'un fethinin 564'üncü yıl dönümü kent merkezinde düzenlenen törenle kutlandı.

Trabzon'un Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 564'üncü yıl dönümü, 15 Temmuz ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törenle kutladı. Törene; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Fatih Parkı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter takımının marşları ile devam etti.

'DAHA İLERİYE TAŞIMA AZMİNDEYİZ'

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Trabzon'un fethinin 564'üncü yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, ecdadımızın bize bıraktığı bu değerli mirasa sahip çıkarak, şehrimizi tarihine ve kültürüne yakışır şekilde daha ileriye taşıma azmindeyiz. Bu vesileyle başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz milletimizin ve kıymetli Trabzonlu hemşehrilerimizin yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

'BU FETİH, BÜYÜK BİR MİLLET VİZYONUDUR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Bugün bizler, 564 yıl önceki bu büyük zaferi anarken, Trabzon'un sadece tarihi bir şehir olmadığını aynı zamanda ekonomisiyle, kültürüyle, sanatıyla, sporuyla ve turizmiyle ülkemize değer katan, geleceğe umut veren bir şehir olduğunu bizzat yaşıyor ve görüyoruz. Tarih boyunca da sahip olduğu sayısız değer ve kendine has özellikleriyle daima kıymet verilen, uğruna mücadele edilen müstesna bir şehir olmuştur. Öyle ki, büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han, 1453'te İstanbul'u fethederek bir çağı kapatıp bir çağı açmasına rağmen, 'Trabzon fethedilmeden İstanbul fethedilmiş sayılmaz' diyerek bu şehrin stratejik ve tarihi önemini en açık şekilde ifade etmiştir. İşte bu yüzden Trabzon'un fethi, bir şehir kazanımının çok daha ötesinde, aynı zamanda büyük bir millet vizyonunun tamamlanmasıdır. Tarihimizden şunu biliyoruz: biz bu topraklarda sadece yaşayan değil, üreten, koruyan ve yücelten bir millet olduk. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu şehir, onların kanlarıyla, dualarıyla, alın terleriyle yoğrulmuştur. Bugün bizlere düşen görev, bu kıymetli emaneti gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmaktır" diye konuştu.