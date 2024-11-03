Trabzon Valiliği'nden Kore Gazisi Pirağa Uzun'un Daveti Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Trabzon Valiliği'nden Kore Gazisi Pirağa Uzun'un Daveti Hakkında Açıklama

Trabzon Valiliği, Kore gazisi Pirağa Uzun'un Cumhuriyet Bayramı kabul törenine davet edilmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, gazilerin ve şehit ailelerinin dernekleri aracılığıyla davet edildiğini, ayrıca derneklere destek sağlandığını belirtti.

03.11.2024 00:46
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Trabzon Valiliği, Kore gazisi Pirağa Uzun'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenledikleri kabul törenine davet edilmediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya sayfalarında yer alan 'Kore gazisi Pirağa Uzun'un Valilik tarafından düzenlenen Cumhuriyet kabul törenine davet edilmediği' hakkında düzenlenen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi aileleri bugüne kadar olduğu gibi bu Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde de ayrı ayrı davet edilmeyip üyesi oldukları şehit ve gazi dernekleri üzerinden davet edilmiş, derneklerimiz üyelerini organize ederek Valilik kabul törenine katılım sağlamışlardır."

Açıklamada, bu kapsamda Valilikçe derneklere ulaşım ve benzeri ihtiyaç duyulan konularda da destek olunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Valiliği'nden Kore Gazisi Pirağa Uzun'un Daveti Hakkında Açıklama - Son Dakika

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