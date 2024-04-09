Trabzon Valisi Aziz Yıldırım\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yıldırım, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket iklimi olan onbir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerifi hüzünle uğurlarken bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın huzuru ve sevincinin hep birlikte yaşandığını belirtti.
Bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, toplumsal huzur, kardeşlik, muhabbet, hoşgörü ve kardeşliğin güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların sona erdiği, insanların kaynaşmasına ve barışın tesisine aracılık eden müstesna günler olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Bu müstesna bayram günlerinde aramızdaki muhabbeti artıracak vesileleri geleneğimizle münasip olacak şekilde değerlendirmeliyiz. Büyüklerimizi ihmal etmeyip, komşu ve akrabalarımızla ziyaretleşerek, yoksulu, yetimi, kimsesizi gözeterek bayramın feyiz ve bereketinden istifade edeceğimizi umuyorum."
Yıldırım, Filistin'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın farklı diyarlarında savaş ve yoksulluk nedeniyle bayram yapamayan birçok Müslüman bulunduğunu kaydederek, "Kardeşlerimizin acı ve sıkıntılarını paylaşıyor, bu sıkıntıların bir an önce bitmesi için Rabbimize dua ve niyazda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan vatanımızdan uzakta, gurbet diyarlarında bulunanların ve gönül coğrafyamızın da Ramazan Bayramı'nın mutlu ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzonluların, Ramazan Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmesi için il genelinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm önlemlerin alındığını da belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Ayrıca bayram tatili süresince ilimiz genelinde trafik kontrolleri hassasiyetle yürütülecektir. Bayramımızın tadının kaçmaması için trafikte azami dikkat göstermenizi, trafik kurallarına riayet etmenizi önemle ve özellikle istirham ediyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, yüce milletimizin ve tüm Trabzonlu hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Her günümüz bayram tadında olsun inşallah."
Son Dakika › Güncel › Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Matlı, mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, bayramların sevgi ve saygının en güzel şekilde yaşandığı zamanlar olduğunu belirtti. Ayrıca, Ramazan ayının manevi ikliminin tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diledi ve tüm hemşerilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Malatya Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 'Vefa' programında, şu ana kadar başkanlık yapan isimler ile üyeler bir araya geldi. Programda, MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Yunus Akçin, Genç MÜSİAD Başkanı Yusuf Erdemir ve önceki dönem başkanlar birer konuşma yaparak, geçmişte yaşanan felaketlerin ardından yapılan yardımları ve gelecekteki çalışmaları anlattılar. Programda ayrıca, Genç MÜSİAD'ın önceki dönem başkanları, yeni üyelere başarıya giden hikayelerini anlattılar ve bu organizasyonun iş dünyasına atılmadan önce iyi bir okul olduğunu vurguladılar.
Ramazan Bayramı tatili süresince Sakarya genelinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hız kurallarına uyulmaması, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve kask kullanımı gibi konularda radar denetimleri yapmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek memleketlerine akın etti. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşıda yoğunluk oluşturdu. Sivas, Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olması ve göç veren bir şehir olması sebebiyle gurbette yaşayan Sivaslılar tarafından tercih edildi. Cadde ve sokaklarda binlerce Sivaslı'nın yoğunluğu nedeniyle yaya ve araç trafiğinde artış yaşandı. Sivaslılar, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için her bayram olduğu gibi bu bayramda da memleketlerine akın etti.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.
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