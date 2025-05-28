Trafik Cezalarına Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor - Son Dakika
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Trafik Cezalarına Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

28.05.2025 21:35
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TBMM'de trafik cezalarının artırılması üzerine yapılan görüşmelerde CHP'li vekiller ekonomik etkilere dikkat çekti.

(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nda Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi teklifinin görüşmeleri sürüyor. CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, "Bu cezaları uygularsak 14 bin 500 lira emekli maaşı alan bir vatandaş, 22 bin lira asgari ücret alan bir işçi, 50 bin lira civarında maaş alan memurlar böyle bir ceza ile muhatap olması ailelerin yıkımına sebep olacak. AKP yarattığı ekonomik kriz ve buhranla ev ve araba edinme hayallerine son verdi. Şimdi bu fahiş cezalarla elinde olan aracı da herkes satıp kurtulacak" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda 34 maddeden oluşan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi teklifi görüşmeleri devam ediyor.Teklifin tümü üzerine konuşmaların tamamlanmasını ardından maddelerin görüşmeleri başlayacak.

"Cezaları hazırlayanlar bu cezalardan muaf olan bir kesim"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin birçok çözüm bekleyen sorunu var, bunların değil trafik cezalarının arttırılmasının gündeme gelmesi toplumun beklentilerini karşılamıyor. Burada cezaların arttırılmasıyla çözüm arandığına ilişkin temel bir felsefeye dayanıyor. Bu mutlak çözüme yönelik doğru bir felsefe değil. Bize hangi ceza arttırıldığı için hangi davranışların görülmediğini analiz edebilir misiniz? Bu anlayışın nasıl egemen olduğuna ilişkin ben de bir bilgi yok. Cezaların artırılması caydırıcılık noktasında belli bir yere kadar etki eder ancak 2007 yılındaki ölümlü trafik kazası sayısı 2025 yılından daha fazla, araç ve nüfus artışına rağmen. Temel neden nedir diye baktığımızda 2007 yılında sahip olmuş olduğumuz bölünmüş yol uzunluğu x kilometre iken 2025 yılında x'in 15 katı kadar. Karayollarında yapılan fiziki bir düzenleme ile ölümlü trafik kazalarının önüne geçebildiğimiz gerçeğiyle karşı karşıyayız. Daha iyi hizmet edebilmek için bir canımızın dahi kaybedilmemesi felsefesine sahibiz. Bunu sağlamanın tek yolunun cezaları arttırmak olmadığını ifade etmek isterim."

Uzun, milletvekillerinin trafik cezalarından muaf tutulduğunu hatırlatarak yapılan kanunlarda dikkatli olunması gerektiğini, kanun yapıcılara etkisi olmayacak bu düzenlemelerin vatandaşın da yararına yapılması gerektiğini vurguladı.

"Şimdi bu fahiş cezalarla elinde olan aracı da herkes satıp kurtulacak"

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ise şunları söyledi:

"Fiille orantılılık prensibine aykırı, insafsız. Ülkemizde trafikte olan araçların çoğunun 5 yaştan fazla olduğunu ifade edersek ekonomik koşullar nedeniyle bu araçlar trafikte bulunuyor. Bu noktada 500- 600- 700 bin değerindeki araçlarla ilgili 150-200- 300 bin gibi neredeyse araçların yarısı ederindeki ceza öngörülmesi, cezaların öngörülebilirliği prensibine aykırıdır. Bu konuda bu ceza miktarlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu cezaları uygularsak 14 bin 500 lira emekli maaşı alan bir vatandaş, 22 bin lira asgari ücret alan bir işçi, 50 bin lira civarında maaş alan memurlar böyle bir ceza ile muhatap olması ailelerin yıkımına sebep olacak. AKP yarattığı ekonomik kriz ve buhranla ev ve araba edinme hayallerine son verdi. Şimdi bu fahiş cezalarla elinde olan aracı da herkes satıp kurtulacak."

"Getirdiğiniz ceza bir araba parası. Gelir bazlı para cezası modeline geçilmeli"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, " Türkiye'de kurallara uymamak normalleştirilmiş durumda, ceza sadece bir ödeme olarak görülüyor. Davranış değişikliği yaratmakta yetersiz kalıyor. Toplumsal tepki cezadan daha caydırıcı oluyor ama biz bu toplumsal tepkiyi yaratamıyoruz. Türkiye'de sorun sadece cezaların düşüklüğü değil uygulama ve eğitim yetersizliği. Getirdiğiniz ceza bir araba parası. Gelir bazlı para cezası modeline geçilmelidir. Trafik cezaları sadece para cezaları ile değil, zorunlu trafik eğitimleriyle de desteklenmelidir. Ehliyet puan sistemi de daha etkili hale getirilmelidir" dedi.

"Arttırılan miktarların keyfi artırımlar olduğunu görüyoruz"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise, "Düzenleyici etki analizi raporu alınmamış yani anayasa uygun olup olmadığını bilmeden görüşülmesi doğru bir yaklaşım değil. Bu iç tüzüğümüze uygun değil. Keyfilik, ölçülülük, orantılılık, hukuki güven vermesi gibi hukukun evrensel ilkelerinden hepsinin çiğnendiği bir yasa teklifi önümüzde. Geri çekmezseniz de Anayasa Mahkemesinden büyük oranda geri gelecek. Bir kanun düzenlenmesi bir menfaat içeriyorsa anlam ifade eder. Sadece ceza miktarının arttırılması ile bunlara çözüm üretileceği düşünülen bir sistem üzerinden düşünülmüş bir kanun yapıcılık bu. Genel gerekçesinde trafik kazalarının azaltılması gerekçe yapılmış, hepimiz buna katılıyoruz ama arka planında çok net bir şekilde gözüküyor ki bütçeye ek gelir sağlanmak amacıyla hazırlanmış. Arttırılan miktarların keyfi artırımlar olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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