Trafik Güvenliği İçin Uyarı Levhaları Gözden Geçirilecek - Son Dakika
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Trafik Güvenliği İçin Uyarı Levhaları Gözden Geçirilecek

10.06.2025 18:40
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, hız uyarı levhalarının inceleneceğini ve trafik denetimlerinin artırılacağını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, karayollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek" açıklamasını yaptı.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle bayramda alınan önlemlerin detayları belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında, 13 gün boyunca, 'Yolun sonu bayram olsun' diyerek trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdık. Amacımız çok netti, 'tek bir canımızı dahi, trafik kazasında kaybetmeyelim!" Bu hedef doğrultusunda; 68 bin 829 polis ve jandarma personelimiz, ülkemizin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar. Bu süre zarfında 1.485 mobil radar ile gece-gündüz hız kontrollerimizi gerçekleştirdik. Drone ve helikopterlerle, 6 bin 339 saat havadan denetim yaptık.

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5 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca bir günde ortalama:  500 bin 704 aracın yüz yüze denetimi gerçekleşti. 2 bin 688'i otoyollarda, 12 bin 465'i de diğer yollarda olmak üzere günde ortalama 15 bin 153 araca hız nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, karayollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek.

Sevgili vatandaşlarımız, trafik denetimlerimizde, yol kontrollerimizde, radar uygulamalarımızda amacımız; her zaman söylediğimiz gibi, cezai işlem uygulamak değil, bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Çünkü trafikte kaybettiğimiz her bir can, bir evladın yetim kalması; bir annenin bağrının yanmasıdır. Trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayram demeden, gece gündüz demeden denetimleri aksatmayan; sabırla, güler yüzle, fedakarca çalışan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızı, sahada süreci bizzat yöneten Valilerimizi ve kaymakamlarımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

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