Trafik Haftası\'nda Uygulamalı Eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

EGM Trafik Başkanlığı tarafından "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla bir alışveriş merkezi önünde etkinlik düzenlendi.

Çok sayıda çocuk ve yetişkinin katıldığı etkinlikte, emniyet kemeri simülasyon aracı ve mobil trafik eğitim tırı ile eğitimler yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin tanıtıldığı etkinlikte, Polis Armoni Orkestrası da konser verdi.

Trafik standında ise sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri dağıtıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.