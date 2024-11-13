Trafik Kazasında Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Trafik Kazasında Sürücü Tutuklandı

Burdur'daki kaza sonrası Ramazan Emre Çevik tutuklandı, rektörden taziye mesajı yayımlandı.

13.11.2024 16:23
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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Burdur'da motokurye Mehmet Aktaş'ın hayatını kaybettiği kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Çevik, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan Emre Çevik, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

REKTÖRDEN TAZİYE MESAJI

Diğer yandan 1 gün arayla iki öğrencisi trafik kazalarında yaşamını yitiren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Dalgar mesajında, "Bugün, MAKÜ ailesi olarak Gölhisar MYO öğrencimiz Hasret Akbaş ve Teknik Bilimler MYO öğrencimiz Mehmet Aktaş'ı trafik kazalarında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Vefat eden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve üniversitemize başsağlığı diliyorum. Yaralı olan öğrencimize de Allahtan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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