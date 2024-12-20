Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti

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Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memurunun silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ünlü mimar Turgut Toydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan polis memurunun emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

20.12.2024 11:49
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Beykoz'da dün akşam trafikten kaynaklanan tartışma yaşadığı polis memurunca silahla vurularak ağır yaralanan mimar Turgut Toydemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Dün, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 34 TC 7374 plakalı aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, Toydemir, S.Ç'nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabilmişti. Ağır yaralanan Toydemir, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınmıştı.

Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halindeyken diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve Toydemir'in durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu Toydemir'in yaralandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti

Açıklamada, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirilmişti.

Beykoz\'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Hakan Tasyurek:
    POLISLERIN EGOLARI TAVAN YAPMIS UNUFORMALAR ONLARI KRAL YAPIYOR GALIBA 165 51 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Bakıyorum polis düşmanları atlamış olaya, İşin aslı astarını bilmeden polis düşmanlığı ortak gayeleri olmuş. 76 119 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Bu nasıl bir soytarılık. Her önlerine geleni polis yaparlarsa olacağı budur 148 37 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bu sivil polisler tam bir eşkiya 117 43 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    dünyadaki en masum polis yine bizim polisimiz Allah devletimize zeval vermesin amin 73 67 Yanıtla
  • Cengiz Ünlü:
    polisler halkı korumak ona göre maaş alıyorlar vatandaşına silahlan vurmak değil bence bütün polislerin silahları toplanmalı 57 62 Yanıtla
  • Hakan Öncü:
    bizi korumakla mesul polis bırak korumayı halka zarar veriyor. 85 yaşına kadar yasa araba kullanacak kadar sağlıklı ol. mesleğinde çok başarılı bir mimar ol. trafik de yol kavgasindan devletin polisi bir de öldürsün. 92 14 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    O TAŞİDIĞIN ÜNİFORMA VE SİLAH DEVLET TARAFINDAN MİLLETE HİZMET ET GÜVENLİĞİNİ SAĞLA DİYE VERİLDİ TRAFİKTE MAGANDALIK YAP DİYE DEĞİL POLİS VE BENZERİ GÖREVLİ ALIMLARI DAHA HASSAS BİR ŞEKİLDE YAPILMALI PSİKOLOJİK TEST EN AĞİR ŞEKİLDE UYGULANMALI 78 9 Yanıtla
  • AkreP:
    Bir polis böyle yaparsa vatandaş ne yapmaz 57 12 Yanıtla
  • Abdullah .:
    polis lerin yakalarinda ses ve görüntü alan kamara olmalı kim haklı kim haksız bilirkişi ve hakimler delil olarak incelemeli 62 4 Yanıtla
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