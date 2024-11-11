Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı ve işaretlere uymalı.

11.11.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle güney taşıma yolu (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım kuzey taşıma yolundan (İstanbul istikameti) iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşaklarının 0-3. kilometrelerinde aydınlatma çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 2 Aralık'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde yolun sol ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 4-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler Nallıhan- Sakarya istikameti için Göynük-Taraklı-Geyve-Sakarya yoluna, Sakarya-Nallıhan istikameti için ise Geyve-Taraklı-Göynük-Nallıhan güzergahına yönlendiriliyor.

Kahramanmaraş- Göksun yolunun 6-10. kilometrelerinde Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'ndeki tavan kaplamalarının onarımı nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor. Göksun'dan Kahramanmaraş istikametine gidecek sürücülerin Tekir-Göksun il yolunu kullanmaları gerekiyor.

Samsun-Çarşamba- Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde TCDD tarafından yaptırılan üst geçit çalışması sebebiyle ulaşım her iki yönde sağ şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolundaki Ayasofya Kavşak Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla Trabzon- Akçaabat istikametinde 51-53. kilometreler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma aynı istikametteki kavşak kolu bağlantısından izin veriliyor.

Zara-Şerefiye-Suşehri yolunun 3-9 ve Taşağıl-Beydiğin-İbradı (Serik-Seydişehir) yolunun 35-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 29-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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