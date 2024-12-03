Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarında devam eden bakım ve onarımlar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

03.12.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Havsa-Babaeski kavşakları 50-54. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılıyor. Sürücüler bu bölgede diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları sebebiyle 12.00-13.00 saatlerinde patlatma yapılacağından ulaşıma iki istikamette de kontrollü izin verilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametindeki kavşak çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fatsa- Ordu yolunun 13-17. kilometrelerindeki Nefise Akçelik Tüneli'nin Fatsa istikametindeki gizli buzlanma sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü-1 ve 2, Elceyiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde yapılan bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin devlet yolunun 23-25. kilometrelerindeki deniz tahribatı sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Pınarlar-Eğribel Geçidi-Şebinkarahisar yolunun 32-42. kilometrelerinde kar, tipi ve çığ tehlikesi dolayısıyla ulaşım Eğribel tünellerinden devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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