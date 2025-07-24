Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra- Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, Kandıra Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 14-16. kilometrelerinde İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarındaki (Aslanlı Tüneli mevki) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla- Marmaris ayrımı- Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerindeki Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 27-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 33-46. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları, Yıldızeli- Sivas yolunun 2-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü sağlanacak.