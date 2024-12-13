Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne- İstanbul istikameti 14-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla Gişeleri bölgesinde Hızlı Geçiş Sistemi çalışması sebebiyle sürücüler 2 ve 3 numaralı çıkış gişeleri ile 6 numaralı giriş gişesine yönlendiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun Demirköprü mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 57. kilometresindeki Sadi Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla ulaşım Diyarbakır'a geliş istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Manavgat- Alanya yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı sağ şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak- Devrek ayrımı-Çaycuma- Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beşirli-Uğurlu yolunun 1. kilometresindeki Beşirli Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.