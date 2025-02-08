Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarının muhtelif kesimlerinde 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülecek.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İzmir- Çanakkale yolunun 27. kilometresindeki Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Aliağa-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir- Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Antalya- Manavgat yolunun 15-18 kilometrelerindeki Boğazkent Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Balıkesir- Dursunbey yolunun 50-64. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak- Devrek ayrımı-Çaycuma- Bartın yolunun 20-21. kilometrelerindeki Ecekler Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Pınarlar Eğribel Geçidi-Şebinkarahisar yolunun 32-42. kilometreleri kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, yolun 32. kilometresinde bulunan Eğribel tünellerinden gerçekleştiriliyor.