Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Kara yollarında bakım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 179-188. kilometrelerde trafik işaretlemesi yapılıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım, Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Antalya-Korkuteli yolunun 29-36. kilometrelerindeki (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tavşanlı-Hisarcık yolunun 18-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
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