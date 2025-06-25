Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
M.A.P (78) yönetimindeki buğday yüklü römorku çeken traktör, Dereköy köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?