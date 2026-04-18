Üye Girişi
Son Dakika Logo

Traktör ile İlaçlama Makinesi Arasında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

18.04.2026 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 65 yaşındaki Halim Kutlu, traktör ile ilaçlama makinesi arasında sıkıştı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, traktör ile ilaçlama makinesinin arasına sıkışan kişi yaşamını yitirdi.

Aşağı Karaören Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Halim Kutlu, sökmek istediği ilaçlama makinesi ile traktörün arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kutlu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????

Kaynak: AA

Seydişehir, Güncel, Konya, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 22:09:05. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.