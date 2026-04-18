Traktör ile İlaçlama Makinesi Arasında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, traktör ile ilaçlama makinesinin arasına sıkışan kişi yaşamını yitirdi.
Aşağı Karaören Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Halim Kutlu, sökmek istediği ilaçlama makinesi ile traktörün arasına sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kutlu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
