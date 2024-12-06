Traktör Kars Çayı'na Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Traktör Kars Çayı'na Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kars'ta manevra yapan traktör sürücüsü, aracın Kars Çayı'na düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

06.12.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Traktörüyle manevra yaparken Kars Çayı'na düşen sürücü hayatını kaybetti.

Niyazi S. (63) idaresindeki 36 ABD 737 plakalı traktör, gece saatlerinde sürücüsünün manevra yaptığı sırada Cumhuriyet köyü mevkisinde Kars Çayı'na düştü.

Sabah saatlerinde köyden işe giden bazı vatandaşlar, traktörü suda görmeleri üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun derin olması nedeniyle traktörün çıkarılması için olay yerine İl Özel İdaresine ait vinç getirildi.

Vinç yardımıyla sudan çıkartılan traktörün kabinindeki sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Sürücünün cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada, kısmen buz tutan Kars Çayı'na gömülen traktörün kapalı kabin olması nedeniyle sürücünün buradan çıkamadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Kars Çayı, Jandarma, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Yaşam, Sudan, Kaza, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktör Kars Çayı'na Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 13:00:50. #1.13#
SON DAKİKA: Traktör Kars Çayı'na Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.