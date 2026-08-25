Traktör Kazasında 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Sivas'ta devrilen traktör bir eve çarptı, 8 yaşındaki İkra I. hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen traktörün çarptığı evdeki 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
E.I'ya ait 58 SA 829 plakalı traktör, ilçeye bağlı Sıyrındı köyünde park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket etti.
Sonrasında devrilen traktör, yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin odasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza esnasında odanın duvarının yıkılması sonucu yaralanan İkra I. (8), Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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