??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da haziran ayında 4 bin 376 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 354, Kırklareli'nde 443, Edirne'de ise 579 konutun satışı gerçekleşti.
Son Dakika › Güncel › Trakya'da 4.376 Konut Satışı Yapıldı - Son Dakika
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