Trakya\'da Baraj Doluluk Oranı Yükseldi

27.03.2026 13:33
Trakya'daki barajların doluluk oranı yağışlarla %53'e çıktı, su kaynakları için tasarruf uyarısı yapıldı.

Yazı kurak geçiren Trakya'da son dönemde etkili olan yağışlarla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 53 olarak ölçüldü.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde aralıklarla devam eden yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 6 Ocak-24 Mart döneminde Trakya'daki barajlara yağışlarla 299 milyon 755 bin metreküp su girişi oldu.

Yaz aylarında kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik noktaya gerileyen barajlar, yağışların ardından yeniden dolmaya başladı.

Toplam 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajda, 24 Mart itibarıyla toplam 677 milyon 3 bin metreküp su bulunuyor.

Buna göre 14 barajda 6 Ocak'ta yüzde 30 olan ortalama doluluk oranı yüzde 53'e yükseldi.

Edirne'deki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 59

Edirne'de bulunan 6 barajda ocak ayında 214 milyon 351 bin metreküp olan su miktarı, son yağışlarla 348 milyon 374 bin metreküpe ulaştı.

Böylece ortalama doluluk oranı yüzde 59 olarak ölçüldü.

Kırklareli'nde 4 barajda ocak ayında 58 milyon 218 bin metreküp olan su miktarı, 194 milyon 866 bin metreküpe yükseldi.

Tekirdağ'da ise ocak ayında 104 milyon 679 bin metreküp olan su miktarı 133 milyon 763 bin metreküpe çıktı.

Bölgede ortalama doluluk oranı en yüksek il Edirne olurken, en düşük su seviyesi Tekirdağ'daki Türkmenli Barajı'nda kaydedildi. 15 milyon 290 bin metreküp depolama hacmine sahip barajda 24 Mart itibarıyla 1 milyon 880 bin metreküp su bulunuyor.

"Suyu tasarruflu kullanmak zorundayız"

Kırklareli Doğayı Koruma Derneği Başkanı Göksal Çidem, AA muhabirine, son yağışlarla baraj, göl ve yer altı sularında artış yaşandığını söyledi.

Orman ve suyun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çidem, suyun yaşamın temel kaynağı olduğunu vurguladı.

Su kaynaklarının korunmasının önemine dikkati çeken Çidem, "Yağışlar yer altı ve yer üstü su kaynakları açısından bereketli bir dönem yaşanmasını sağladı. Bu durum su kaynaklarının yeniden canlanmasına katkı sundu. Ancak suyu tasarruflu kullanmak zorundayız." dedi.

Trakya'nın su kaynakları bakımından sınırlı imkanlara sahip olduğunu ifade eden Çidem, geçen yıl bölgede su sıkıntısı yaşandığını, bazı köylere tankerlerle su taşındığını anımsattı.

Çidem, suyun tarım, hayvancılık ve yaşam için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Gelecekte suyun değeri çok daha iyi anlaşılacak." dedi.

Kaynak: AA

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Herkes Zelenski’yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı Herkes Zelenski'yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı
Uğurcan Çakır’a protesto hazırlığı Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
