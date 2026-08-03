Trakya'da Buğday Hasadı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Trakya'da Buğday Hasadı Başarıyla Tamamlandı

Trakya\'da Buğday Hasadı Başarıyla Tamamlandı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da buğday hasadı sona erdi, verim ve kalite çiftçileri sevindirdi.

EDİRNE/ KIRKLARELİ/ Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiftçilerin buğday hasadı mesaisi sona erdi.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da, buğdayda elde edilen yüksek verim ve kalite üreticileri sevindirdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, bu yıl kentte yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını belirtti.

Etkili olan kış yağışlarının buğday üretimine olumlu katkı sağladığını aktaran Arabacı, il genelinde dekara ortalama 500-550 kilogram verim beklediklerini vurguladı.

Kış aylarında uzun yılların en iyi yağışlarının görüldüğünü ifade eden Arabacı, toprağın suya doyduğunu, ilkbahar döneminde de aralıklarla devam eden yağışların verimi artırdığını dile getirdi.

Buğday verimlerinde tarladan tarlaya önemli farklılıklar bulunduğunu anlatan Arabacı, "Bu yıl, geçtiğimiz yıllara göre daha yağışlı bir sezon yaşandı. Verimler genel olarak güzel. Ancak yağışlar nedeniyle bazı üreticiler yabancı otla mücadelede geç kaldı. Ot ve hastalık nedeniyle dekarda 350-400 kilogram ürün alan da var, 600-700 kilogram hasat eden de var." dedi.

Arabacı, ayçiçeğinde ise verim açısından henüz net bir tablonun oluşmadığını belirtti.

"Geçen yıla göre verimde çok güzel bir artış oldu"

Kırklareli'nde yaklaşık 1 milyon dekar alanda üretimi gerçekleştirilen buğday, bu yıl üreticilerin yüzünü güldürdü.

Geçen yıl dekarda ortalama 400 kilogram verim elde edilen buğdayda, bu yıl 550 kilograma ulaşıldı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, kentte bu yıl buğday üretiminin üst seviyede gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentte önceki yıllarda en çok üretimin 263 bin ton olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Şaylan, bu yıl 400 bin tonun üzerine çıktığını belirtti.

Çiftçilerin verimden ve kaliteden memnun olduğunu dile getiren Şaylan, "Geçen yıla göre verimde çok güzel bir artış oldu. Bu sene dekarda ortalama 500 ila 550 kilogram verim aldık. Buğday üretimi Kırklareli'nde üst seviyede gerçekleşti. Uzun yıllardan beri Kırklareli olarak böyle bir verim almamıştık." diye konuştu.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte yaklaşık 1 milyon 800 bin dekar alanda buğday hasadının tamamlandığını söyledi.

Aksoy, bu yıl mevsiminde ve düzenli gerçekleşen yağışların buğday verimini olumlu etkilediğini belirtti.

Kent genelinde dekarda ortalama 600 ila 650 kilogram verim beklendiğini aktaran Aksoy, çiftçilerin elde ettikleri ürünlerden memnun olduğunu ifade etti.

Aksoy, yağışların üretim sezonunda uygun dönemlerde gerçekleşmesinin verim artışında etkili olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Hüseyin Arabacı, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Ekonomi, Kalite, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Buğday Hasadı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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