Trakya'da Kuraklık ve Sıcaklar Ayçiçeği Üretimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Trakya'da Kuraklık ve Sıcaklar Ayçiçeği Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Trakya\'da Kuraklık ve Sıcaklar Ayçiçeği Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Trakya'da yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklar, Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinde verim kaybı endişesine neden oluyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği üreticileri, yaz aylarındaki kuraklık ve yüksek sıcaklıkların bitki gelişimini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Verim kaybı beklenen tarlaların olduğu bölgelerde üreticiler zor durumda kalırken, tarım ve orman bakanlığından destek talep ediliyor.

24.07.2024 11:17
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Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar, üreticiye verim kaybı endişesi yaşatıyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, yaz aylarındaki kuraklık ve mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının ayçiçeğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ekim döneminde toprağın tavının iyi olduğunu ve bitkinin gelişim döneminde yeterli yağış aldığını belirten Arabacı, yaz aylarıyla birlikte aşırı sıcakların görülmeye başladığını ve sürecin kötüye gittiğini vurguladı.

Ayçiçeğinde verim kaybı endişesi yaşadıklarını dile getiren Arabacı, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği bölgemiz ve ülkemiz açısından çok önemli bir ürün. Ekim ve gelişim süreci fena değildi ancak yakıcı sıcaklardan bitki çok etkilendi. Sıcaklar hala devam ediyor. Son günlerde bölgesel yağışlar yaşandı ancak hasada yaklaştığımız dönemde gelen yağmurun önemli bir faydası olmadı. Verim kaybı bekliyoruz, bazı bölgelerde hiç hasat edilemeyecek tarlalar var. Üreticilerimiz zor durumda. Tarım ve Orman Bakanlığından bu anlamda destek bekliyoruz. Kuraklığın etkileri göz önüne alınarak üreticilerimiz desteklenmeli."

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise ayçiçeği üreticilerini kötü bir sezonun beklediğini söyledi.

Bölgede ayçiçeği ekiminin nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirildiğini anımsatan Şaylan, yaz aylarındaki kuraklık ve sıcak havanın bitki gelişimini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Büyük verim kayıpları yaşanacağını ön gördüklerini dile getiren Şaylan, "Geçen yıl da bunun benzerini yaşadık ama geçen yıl biraz daha iyiydi. Bu yıl 35-40 derece sıcaklıklarla mücadele ediyoruz. Bir de buna rüzgar eklendi. Hem rüzgar hem sıcak hem de aşırı rutubetten dolayı bitkilerde hastalık görülmeye başladı. Aşırı sıcak ve kuraktan dolayı ayçiçeği dane dolduramadı. Ayçiçeğinde kalite ne olur onu bilemiyoruz ama verimin çok düşük olacağı muhakkak." diye konuştu.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da kentte kuraklığın ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Olumsuz hava şartlarının tarımsal üretimi etkilediğini aktaran Saygı, "Ayçiçeği ekili alanlara baktığımızda kurumaların olduğunu gözlemliyoruz. Üretici özellikle geç ekilen ayçiçeği için yağış bekliyor. 2 hafta içerisinde yağış düşmediği takdirde verim kaybı mutlaka olacak." dedi.

Kaynak: AA

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