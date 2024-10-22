Trakya'da Motorlu Araç Sayısı 702 Bini Geçti - Son Dakika
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Trakya'da Motorlu Araç Sayısı 702 Bini Geçti

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 702 bin 138 oldu.

22.10.2024 13:47
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 702 bin 138'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 162 bin 753'e yükseldi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 192 bin 529, Tekirdağ'da 346 bin 856 oldu.

Geçen ay ise Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 697 bin 214 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da Motorlu Araç Sayısı 702 Bini Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'da Motorlu Araç Sayısı 702 Bini Geçti - Son Dakika
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