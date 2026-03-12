Trakya'da şehitlikler bayrama hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya'da şehitlikler bayrama hazırlanıyor

Trakya\'da şehitlikler bayrama hazırlanıyor
12.03.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şehit kabirlerinde Ramazan Bayramı öncesi temizlik seferberliği başlatıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şehit kabirlerinde Ramazan Bayramı öncesi temizlik seferberliği başlatıldı.

Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yenişehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ile müdürlük personeli, şehit kabirlerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı. Şehit aileleri de yapılan çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Tohumcu, gazetecilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şehit mezarlarında bakım, onarım ve temizlik seferberliği başlatıldığını belirtti.

Şehitlerin hatıralarının ve bıraktıkları büyük mirasın yüreklerde yaşatıldığını ifade eden Tohumcu, "Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz derin minnet ve şükran hissi bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, her daim onların yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle vatanımızın birliği, milletimizin huzuru, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Kırklareli

Kırklareli'nde şehitlikte temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş gözetiminde İl Özel İdaresi personeli, şehitlikte ağaç budama ve kabirlerin çevresinde temizlik yaptı.

Özbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik seferberliği başlatıldığını söyledi.

Kırklareli'nde 86 şehit kabrinde çalışma yapıldığını belirten Özbaş, "Gelecek nesillere kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur." dedi.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da da Yenişehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve koruma altındaki çocuklar, kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, belediye ekiplerinin desteğiyle şehitliklerde temizlik çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Özdemir, şehitliklerin seferberlik ruhuyla bayrama hazırlandığını ifade ederek, çocuklarla birlikte şehitlere dua ettiklerini ve kabirlere karanfil bıraktıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da şehitlikler bayrama hazırlanıyor - Son Dakika

İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray’ın da böyle bir talebi varmış Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:28:05. #7.12#
SON DAKİKA: Trakya'da şehitlikler bayrama hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.